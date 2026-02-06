AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Avrupa Birliği’nin Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye’nin kırtasiye sektörü açısından önemli sonuçlara yol açabilir. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), bu anlaşmanın Gümrük Birliği kaynaklı asimetrik yapı nedeniyle Türk ihracatçılarının AB pazarında daha fazla rekabet baskısı ile karşılaşacağını belirtti. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin yaklaşık yüzde 40’ı AB pazarına satış yapıyor. Asimetrik yapı ve rekabet baskısı, TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci’nin ifadeleriyle, Hindistan’ın AB pazarına daha elverişli koşullarla girişinin, özellikle fiyat rekabetinin yoğun olduğu alanlarda Türk firmalarının pazar payına olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

REKABET DEZAVANTAJI BELİRGİNLEŞİYOR

Türkiye, Gümrük Birliği yükümlülükleri nedeniyle Hindistan menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulayamıyor. Ancak Türkiye ile Hindistan arasında bir STA bulunmadığı için Türk şirketleri, Hindistan pazarına gümrüksüz erişim sağlayamaz durumda. Bu durum, Türkiye için yapısal bir rekabet dezavantajı ortaya çıkarıyor.

AVANTAJLAR VE RİSKLERİN DENGESİ

Taha Keresteci, Türkiye’nin coğrafi yakınlığı, teknik mevzuata uyumu ve üretim süreçlerindeki benzerliklerin AB açısından hâlâ olumlu bir yön olduğunu ifade etti. Ancak, lojistik altyapının güçlendirilmemesi ve taşımacılık maliyetlerinin düşürülmemesi durumunda Hindistan’ın düşük maliyetli üretim yapısı Türkiye için daha etkin bir alternatif tedarik merkezi haline gelebilir.

TÜKİD, kırtasiye sektöründe rekabet gücünün sürdürülebilmesi için ürün güvenliği, izlenebilirlik, sertifikasyon, sürdürülebilir ambalaj, markalaşma ve dijitalleşme gibi alanlarda yatırımların hızlandırılmasının önemini vurguladı. Avrupa pazarındaki artan rekabete karşı, firmaların Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde yeni ihracat fırsatlarına yönelmesi gerektiği ifade edildi.