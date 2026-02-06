Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Türkiye’nin yenilikçi peynir markası Muratbey, Uzak Doğu pazarındaki büyümesini Japonya ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Çin ve Güney Kore’de elde edilen başarılı sonuçların ardından, firma 10-13 Mart 2026 tarihlerinde Tokyo’da gerçekleştirilecek FOODEX JAPAN 2026 fuarında Türk peynirlerini dünya gıda profesyonelleri ile tanıştıracak.

UZAK DOĞU STRATEJİSİ

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Uzak Doğu’nun şirketin uzun vadeli ihracat hedeflerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Erol, “Çin ve Güney Kore’de olduğu gibi Japonya pazarında da inovasyon ve yerelleştirme merkezli bir strateji izliyoruz. Well-being ve sağlıklı yaşam trendleriyle uyumlu ürün portföyümüzü farklı gramaj ve ambalaj seçenekleriyle destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

STRATEJİK BÜYÜME HEDEFİ

Erol, Amerika ve Avrupa’nın yanı sıra Asya’da da yenilikçi ürünlerle tüketici taleplerine uyum sağladıklarını belirterek, FOODEX JAPAN 2026’ya kapsamlı bir ürün yelpazesiyle katılacaklarını açıkladı. “İhracatta yalnızca hacim değil, katma değer ve marka gücü odaklı büyümeyi merkeze alıyoruz. Çin’de ihracat izni alan ilk Türk süt ve süt ürünleri firmalarından biri olarak başladığımız yolculuğu, bugün Kore ve Japonya’yla daha da ileri taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL UYUM VE KÜLTÜREL DİL

Muratbey, Çin’deki FHC Şanghay fuarında sağladığı bağlantılar ve Güney Kore’de yürüttüğü yerel iletişim çalışmalarının ardından marka bilinirliğini artırdı. Şirket, Japonya’da da yerel mutfak kültürüne uygun peynir bazlı tarifler sunarak ve kültürel uyumu gözeten bir iletişim dili ile tüketiciyle daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyor.