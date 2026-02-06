Türkiye’de Diri Fay Sayısı 600’ü Geçecek

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve yıkım yaratan depremlerin 3. yıl dönümünde, Türkiye’nin sismik geleceği hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, devletin yetkili kurumları tarafından önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni diri fay haritasına dair bazı ön bilgiler sundu.

DİRİ FAY SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Türkiye’deki diri fayların 2023 yılındaki büyük depremler sonrası yeniden değerlendirildiğini belirten Sözbilir, “Haritamızda daha önce yer almayan diri faylar güncelleniyor. Türkiye’deki diri fay sayısında ciddi bir artış söz konusu. 485 olan diri fay sayımız 600’ün üzerine çıkmış olacak. Bu, Türkiye’deki deprem tehlikesinin sandığımızdan daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Risk azaltma çalışmalarına verdiğimiz önemi iki katına çıkarmalıyız.” ifadelerini kullandı.

RİSKLİ FAYLAR ÜZERİNE UYARILAR

Gelecek deprem potansiyeline dair uyarılarda bulunan Sözbilir, özellikle şu fayların önemine dikkat çekti: Savrun Fayı, ikinci depremin güneybatı ucunda bulunuyor ve bu fay üzerinde birçok sarsıntı meydana gelmiş olmasına rağmen henüz büyük bir kırılma gerçekleşmemiş. Bu fay, 7 civarında deprem üretme potansiyeline sahip. Ecemiş ve Erciyes Fayları ise Kayseri’den Adana’ya kadar uzanıyor ve uzun süredir sessizliğini sürdürüyor. 2023 depremleri, bu bölgelerdeki faylar üzerinde stres biriktirmiş durumda.