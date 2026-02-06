Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

depremin-ucuncu-yilinda-acili-anma-toreni

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük bir sarsıntı yaşadı. 53 binden fazla can kaybı ile sonuçlanan bu felaket, 11 ilde ciddi yıkımlara sebep oldu. Depremin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

DEPREMİN SESSİZ TANIGI

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazında çekilen ve 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’in elini bırakmayan baba Mesut Hançer’in fotoğrafı, bu trajedinin sembollerinden biri haline geldi. O kare, yaşanan acının sessiz tanığı olarak hafızalarda yer etti.

MEZAR BAŞINDA KÜÇÜK KIZIN HATIRASI

Felaketin üçüncü yılında, Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer, kızlarının mezarını ziyaret etti. Deprem sonrasında Ankara’ya taşındıklarını ifade eden Hançer, yaşadığı kaybın acısının zamanla azalmadığını dile getirdi.

ACININ TANIMI OLMUYOR

Ebrar Sitesi’ndeki enkazda hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tuttuğu fotoğrafla akıllarda kalan baba Hançer, felaketin yıl dönümünde mezar başındaydı. Hançer, yaşadığı acının dinmediğini ve unutulmadığını belirtti. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları paylaşan Hançer, “Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat’ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Erdoğan 6 Şubat Anması: Hatıralar Her Zaman Yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin asla unutulmayacağını belirtti ve deprem bölgelerine 455 bin konutun teslim edildiğini duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’nin Al-Hilal ile Transfer Sorunu

Al-Hilal, Fenerbahçe'nin genç stoper Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi; bu transfer planları şimdilik askıya alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.