Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük bir sarsıntı yaşadı. 53 binden fazla can kaybı ile sonuçlanan bu felaket, 11 ilde ciddi yıkımlara sebep oldu. Depremin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi.

DEPREMİN SESSİZ TANIGI

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin enkazında çekilen ve 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’in elini bırakmayan baba Mesut Hançer’in fotoğrafı, bu trajedinin sembollerinden biri haline geldi. O kare, yaşanan acının sessiz tanığı olarak hafızalarda yer etti.

MEZAR BAŞINDA KÜÇÜK KIZIN HATIRASI

Felaketin üçüncü yılında, Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer, kızlarının mezarını ziyaret etti. Deprem sonrasında Ankara’ya taşındıklarını ifade eden Hançer, yaşadığı kaybın acısının zamanla azalmadığını dile getirdi.

ACININ TANIMI OLMUYOR

Ebrar Sitesi’ndeki enkazda hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tuttuğu fotoğrafla akıllarda kalan baba Hançer, felaketin yıl dönümünde mezar başındaydı. Hançer, yaşadığı acının dinmediğini ve unutulmadığını belirtti. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları paylaşan Hançer, “Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat’ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik” ifadelerini kullandı.