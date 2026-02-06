EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın önde gelen turizm etkinliklerinden biri olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29’uncu kez kapılarını açtı. ICA Events organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, 7 Şubat’a kadar sürecek ve 29 ülkeden gelen 100’ü aşkın uluslararası katılımcı ile yüzlerce yerli firmanın buluşmasına ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞ VE KATILIMCILAR

Fuarın açılış töreni WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirildi. Açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi gibi birçok önemli isim katıldı.

EMITT, TURİZMİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR

Fuarın açılışında konuşan EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, “Bugün burada, yalnızca bir fuarın açılışını değil; turizmin geleceğini, kültürlerin buluşmasını ve yeni iş birliklerinin doğuşunu kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. Keskin, ayrıca fuarın Türkiye turizmi için önemli bir merkez olduğunu ve her yıl daha da geliştiğini vurguladı. Bu yıl fuarın İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındığını belirterek, “Hedefimiz, ‘nitelikli bağlantı’ya odaklanarak her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla döneceği bir ekosistem yaratmak,” diye ekledi.

KKTC’DEN TANITIM HAMLESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla gerçekleştirilen “Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası”na da değinen Fikri Ataoğlu, bu kampanyanın KKTC turizmi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ataoğlu, kampanya ile ülkenin kültürel ve tarihi zenginliklerinin geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğinden bahsetti.

NÜFUSUMUZDAN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLIYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında Türkiye’nin turizmde kat ettiği mesafeyi vurguladı ve İstanbul’un bu alandaki lokomotif rolüne dikkat çekti. Gül, “Nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçi kabul ediyoruz,” diyerek bu durumun ekonomik etkilerine değindi.

TURİZM DESTİNASYON YÖNETİMİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ da, turizmi sadece tanıtım değil, gerçek anlamda bir destinasyon yönetimi meselesi olarak gördüklerini belirtti. Gümüşdağ, bu alandaki yükün yerelde taşınmasının gerektiğini ifade ederek konaklama vergisi gibi kaynakların da yerel yönetimlere aktarılmasını talep etti.

KÜRESEL TURİZM POLİTİKALARINDA YERİMİZİ KORUYORUZ

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de, EMITT’in katılımcı sayısını artırarak yeni iş fırsatları sunduğunu vurguladı. Türkseven, 2025 yılı hedefinden bahsederek, Türk turizminin uluslararası alandaki gücünü artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

GÜVEN VE MEMNUNIYET ÖNEMLİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin uluslararası bağlantılarının arttığını ve misafirlerin Türkiye ile kurdukları temasın önemine değindi. Ekşi, “Ülkemizden ayrılan misafirlerimiz burada hissettikleri güveni, samimiyeti ve kalite hissini yanlarında götürmeli.” şeklinde konuştu.

ADA KIBRIS TANITIMI DESTEKLENİYOR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Ada Kıbrıs Tanıtım Kampanyası’nı desteklediklerini belirtti. Günaydın, Türkiye’nin turizmde çift haneli büyümeyi hak ettiğini ifade etti.

İSTANBUL KONGRELERDE YÜKSELİYOR

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, İstanbul’un uluslararası kongre sıralamasında 20’nci sıraya yükseldiğini açıkladı. Yaşık, fuarın bu başarıya katkı sağladığını dile getirdi.

NİTELİKLİ İLİŞKİLERİN DÖNEMİ

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye’nin turizmde daha çok turist ağırladığını ve EMITT gibi fuarların bu büyümede önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yağcı, sektörün sürdürülebilirliği için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.