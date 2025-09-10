Ab, İsrail’e Yaptırımlarla Cevap Verdi

AŞIRI SAĞCI BAKANLARA YASAK GETİRİLDİ

Hollanda, aşırı sağcı olan İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Schengen Bölgesi’nde bulunan 29 ülkeye girişini yasakladı. Bu karar, Avrupa Komisyonu’nun cezai yaptırımlar ve ticaretin askıya alınmasına yönelik önlemler teklif etmesinin ardından geldi. Aynı zamanda İspanya da, “Gazze’de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararı doğrultusunda Ben-Gvir ve Smotrich’in ülkelerine girmesine engel oldu.

TIKLIM TIKLIM GÜNDEM

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail’in Gazze’deki savaşıyla ilgili eleştirilerin arttığını ve bu durumun Avrupa Birliği’nin harekete geçmesine dair baskıyı artırdığını dile getirdi. Önerilen tekliflerin, AB üye ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alması gerektiği belirtilirken, ülkeler arasında İsrail ile ilişkiler konusunda bir bölünme yaşandığı da ifade edildi. Von der Leyen, bu teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj içereceğini vurguladı.

Von der Leyen’in açıklamaları ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’dan yanıt geldi. Saar, bu açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendirerek, Von der Leyen’in İsrail’in insani yardım çabalarının farkında olduğunu ve Gazze’deki acıların sebebinin Hamas olduğunu savundu. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Komisyon Başkanı, İsrail-Avrupa ilişkilerini zayıflatmaya çalışan unsurların baskılarına boyun eğerek hata yapıyor” dedi.

TİCARETİN GÖZÜ YAKINDA

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Geçen yıl iki taraf arasındaki mal ticareti 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Eğer Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün tamamı askıya alınırsa, bu durum AB pazarına giren İsrail ürünleri için tanınan ticaret tercihlerinin geri çekilmesine neden olabiliyor.