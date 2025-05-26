Ab Komisyonu, Ab-Abd Ticaret Anlaşmasına Odaklandı

GÖRÜŞMELERİN YENİ GELİŞMELERİ

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sefcovic, ABD yetkilileri ile olumlu görüşmeler yaptığını belirterek, “AB Komisyonu, AB-ABD ticaret anlaşmasına doğru yapıcı ve odaklanmış çabalara tam olarak bağlı kalmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı. Sefcovic, AB ve ABD’li yetkililerin sürekli iletişim içinde olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

TARİFE UYGULAMASINDA GECİKMELER

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinin netice vermediğini belirtti ve 1 Haziran itibarıyla AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ABD tarafı, 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak olan yüzde 50 tarife kararının 9 Temmuz 2025 tarihine ertelendiğini duyurdu. AB yetkilileri de ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirdi.