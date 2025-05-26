Dünya

Ab Komisyonu, Ab-Abd Ticaret Anlaşmasına Odaklandı

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SEFCOVIC’İN GÖRÜŞMESİ VE PAYLAŞIMI

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Sefcovic, ABD yetkilileri ile olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptığını belirterek, “AB Komisyonu, AB-ABD ticaret anlaşmasına doğru yapıcı ve odaklanmış çabalara tam olarak bağlı kalmayı sürdürüyor” diye ifade etti. Ayrıca, AB ve ABD’li yetkililerin sürekli iletişim içinde kalmaya devam ettiklerini aktardı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE TARİFE ERTELEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs’ta yaptığı sosyal medya paylaşımında AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin başarıya ulaşmadığını vurgulayıp, 1 Haziran tarihinden itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanması önerisinde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ABD tarafı, önerilen yüzde 50 tarifenin 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini bildirdi. Bunun yanı sıra, AB tarafı da ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını duyurdu.

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