AB, Krizlere Hazırlık Stratejisi Açıkladı

İklim değişikliği ve jeopolitik gerginlikler, ülkeleri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Avrupa Birliği (AB), üye devletlerde kritik ekipman stoklarının arttırılmasını isteyerek, halkın acil durumlar için en az 72 saat yetebilecek malzeme bulundurmasını teşvik ediyor. AB Komisyonu, doğal afetler, savaş veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditlere karşı yeni bir hazırlık stratejisini kamuoyuna açıkladı.

KRİZLERE HAZIRLIĞI ARTIRMAK

Bu strateji doğrultusunda, Avrupa’nın krizlere daha hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Kriz anlarında temel toplumsal hizmetlerin kesintisiz devamı sağlanacak. Sağlık, eğitim, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel alanlarda asgari hazırlık kriterleri belirlenecek.

KRİTİK EKİPMAN VE MALZEME STOKLAMASI

Üye ülkelerde su gibi kritik ekipman ve malzemelerin stoklarının artırılması öncelikli hedeflerden biri haline geliyor. Halkın acil durumlara yönelik hazırlığının güçlendirilmesi için, acil durumlarda en az 72 saat yetebilecek temel ihtiyaçların bulundurulmasına dair bir teşvik programı uygulanacak.

EĞİTİM PROGRAMLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Okul müfredatlarına hazırlık konusuna yönelik dersler eklenerek, bir “hazırlıklı olma günü” başlatılacak. Kriz durumlarında müdahale koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla çeşitli adımlar atılacak.

AB KRİZ MERKEZİ KURULUYOR

Kriz müdahale yapıları arasındaki entegrasyonu artırmak için bir AB Kriz Merkezi kurulacak. Sivil ve askeri iş birliği daha da güçlendirilecek. AB genelinde silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık görevlileri ve itfaiye personelinin katılımıyla düzenli olarak hazırlık tatbikatları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

RİSK VE TEHDİT DEĞERLENDİRMELERİ

Doğal afetler veya karma tehditler gibi olası krizlerin önlenmesi amacıyla kapsamlı risk ve tehdit değerlendirme çalışmaları yapılacak. Temel malzemeler veya hizmetlerin hızla temin edilmesini sağlamak ve kritik üretim süreçlerini güvence altına almak için işletmelere yönelik acil durum protokolleri geliştirilecek.