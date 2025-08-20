AB Liderleri 5. Maddeyi İşaretledi: Güvenlik Mekanizması Gerekli

DİPLOMATİK ÇABALARIN HIZLANDIĞI VURGULANDI

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB liderleriyle gerçekleştirdiği videokonferans toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 3,5 yılı aşan savaş sürecinin ardından diplomatik çabaların ivme kazandığı ifade edilerek, Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması yönündeki sürecin hızlandığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçte yer almayı kabul etmesi ise “önemli ve memnuniyet verici bir adım” olarak değerlendirilmiş. “Şimdi, NATO’nun 5. maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı” ifadeleri öne çıkıyor. Açıklamada, Gönüllüler Koalisyonu’nun bu sürece aktif katılımının önemine de dikkat çekiliyor.

ASKERİ VE EKONOMİK DESTEK ARTIYOR

Ukrayna ordusunun Avrupa’nın “ilk savunma hattı” olduğu belirtilerek, AB’nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğuna dikkat çekiliyor. Bu desteğin artırılacağı da ifade ediliyor. “Ukrayna’nın güvenliği, Avrupa’nın güvenliğidir” mesajı verilirken, barış süreçlerinde ilk adım olarak Rusya’nın derhal şiddeti sona erdirmesi gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde yaptırımların süreceği vurgulanıyor.

ÜYELİK SÜRECİNE HIZ KAZANDIRILMALI

Aynı zamanda, Ukrayna’nın geleceğinin güvenlik garantileriyle sınırlı olmadığının altı çizilerek, AB üyeliği ile de bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Ukrayna’nın AB’ye katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği belirtiliyor. Savaşın başlangıcından bu yana Avrupa’nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğu hatırlatılarak, “Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyelik sürecinde Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceğiz” deniliyor.

TOPLANTILARIN ÖNEMİ VE NATO’NUN ROLÜ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birkaç Avrupa lideriyle bir araya gelmişti. Toplantıya katılanlar arasında NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Başkanı ve birçok ülkenin lideri de bulunuyordu. Trump, görüşmenin çok olumlu geçtiğini ve Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Zelenski’nin katılacağı bir zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Bu gelişmeler üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durumu değerlendirmek üzere AB liderlerini videokonferansla bir araya getirmişti. NATO’nun önemini artıran, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ortak savunma taahhüdünü sağlayan 5. madde ise, NATO’nun savunma mekanizmasının temelini oluşturuyor. Bu madde, bir saldırı durumunda tüm üyelerin harekete geçmesini sağlıyor ve tarihte sadece ABD’deki 11 Eylül terör saldırısından sonra işletilmiş durumda.