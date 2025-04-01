AB’nin Otomobil İhracat Fazlası 165,2 Milyar Euro

AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ’NDEN VERİLER

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 2024 yılı otomobil ticareti ile ilgili verileri açıkladı.

OTOMOBİL İHRACATI VE İTHALATI

Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl 5,4 milyon otomobil ihraç etti ve 4 milyon otomobil ithal etti. Bu dönemde AB’nin otomobil ihracatı toplamda 165,2 milyar Euro’ya ulaşırken, otomobil ithalatı ise 75,9 milyar Euro oldu. Böylelikle AB, 2024 yılında otomobil ticaretinde 89,3 milyar Euro fazla verdi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

AB’nin otomobil ihraç ettiği ülkeler arasında ABD ilk sırada yer aldı. AB, ABD’ye 38,9 milyar Euro, İngiltere’ye 34,3 milyar Euro, Çin’e 14,5 milyar Euro, Türkiye’ye 12 milyar Euro ve İsviçre’ye 8,5 milyar Euro değerinde otomobil ihraç etti.

ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

2019-2024 döneminde AB’nin otomobil ihracatındaki en fazla artış Türkiye’de yüzde 364,1 ile kaydedildi. Aynı dönemde en fazla düşüş ise yüzde 22,3 ile Çin’de gerçekleşti.

OTOMOBİL İTHALATINDA EN YÜKSEK RAKAMLAR

AB’nin en fazla otomobil ithal ettiği ülkeler arasında Çin, 12,7 milyar Euro ile başı çekiyor, ikinci sırada ise 12,3 milyar Euro ile diğer ülkeler yer alıyor.