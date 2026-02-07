AB’nin Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Paketi Açıklandı

AB KOMİSYONU YENİ YAPTIRIM PAKETİNİ AÇIKLADI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya yönelik hazırlanan 20. yaptırım paketinin ayrıntılarını paylaştı. “Yeni yaptırım paketi, enerji, finansal hizmetler ve ticareti kapsıyor.” diyen von der Leyen, enerji alanında önemli değişiklikler olacağını vurguladı. “Enerji konusunda, Rus ham petrolü için tam bir denizcilik hizmetleri yasağı getiriyoruz. Bu, Rusya’nın enerji gelirlerini daha da azaltacak ve petrolü için alıcı bulmayı daha da zorlaştıracaktır.” açıklamasında bulundu.

YENİ GEMİLER YAPTIRIM LİSTESİNDE

Von der Leyen, Rusya’nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 43 geminin daha yaptırım listesine alınacağını duyurdu. Böylece, yaptırıma tabi gölge filodaki gemi sayısının 640’a ulaşacağı belirtiliyor. Ayrıca, Rusya’nın gölge filo için gerekli tankerleri edinmesini güçleştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çeken von der Leyen, sıvılaştırılmış doğal gaz tankerleri ve buz kırıcılar için bakım ve diğer hizmetlere yönelik yasakların getirileceğini kaydetti.

KRİPTO PARA PLATFORMLARINA YENİ ÖNLEMLER

Rusya’nın bankacılık sistemini ve alternatif ödeme kanallarını kısıtlamak amacıyla yeni tedbirlerin alınacağını aktaran von der Leyen, “Rusya’daki 20 bölgesel bankayı da yaptırım listesine alacağız.” dedi. Kripto para birimleriyle ilgili önemli adımlar atacaklarını vurgulayan von der Leyen, “Kripto para birimlerine, bunların alım satımını yapan şirketlere ve kripto ticaretini mümkün kılan platformlara karşı önlemler alarak yaptırımlardan kaçınma yolunu kapatacağız.” şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEKİ BANKALAR Hedef ALINIYOR

Üçüncü ülkelerdeki çeşitli bankaların, yaptırım uygulanan malların yasa dışı ticaretini kolaylaştıracak şekilde hedef alınacağını belirten von der Leyen, Rusya’ya ihracat kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını ifade etti. Kauçuk, traktör ve siber güvenlik hizmetleriyle birlikte yeni metaller, kimyasallar ve kritik mineraller için yasakların gündeme geleceği aktarıldı. Tüm bu önlemlerle yaptırımların etkisiz hale gelmesini önleme kararlılığında olduklarını vurgulayan von der Leyen, “Rusya’ya yeniden ihraç edilme riski yüksek olan bölgelere tüm bilgisayarlı sayısal kontrol makineleri ve radyoların ihracatını yasaklayacağız.” açıklamasında bulundu.

YAPTIRIMLARIN ONAYLANMASI İSTENİYOR

Von der Leyen, üye ülkeleri “Bu yeni yaptırımları hızla onaylamaya çağırıyorum. Bu yaptırımları onaylamak savaşın 4. yıl dönümü öncesinde güçlü bir sinyal gönderecektir.” şeklinde konuşularak harekete geçmeye davet etti. Son yaptırımlarla, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamalarının yerini sigorta ve teknik destek gibi denizcilik hizmetlerine tam yasak almasının gelebileceği alarma geçirdi. Yeni yaptırımlar için AB ülkelerinin oy birliği gerekmektedir. ABD, savaş nedeniyle Rusya’ya 19 farklı yaptırım paketi uygulamış durumda. Bu sürdürülen yaptırımlar ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji ve diğer birçok alanda çeşitli kısıtlamaları kapsıyor. Rusya’dan deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerine yönelik yasaklar da yine uygulamalar arasında yer alıyor. AB’nin yaptırım listesinde toplamda 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum bulunuyor.