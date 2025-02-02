AB’nin Yapay Zeka Yasası Yürürlükte

YASAKLI YAPAY ZEKALAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Birliği’nin (AB) yapay zeka kullanımıyla ilgili aşamalı katı kurallar getiren yasası, yasaklı yapay zeka kullanımlarına dair hükümlerini bugünden itibaren uygulamaya koydu. Bu yasal düzenleme, iş yerlerinden eğitime kadar geniş bir alanda etkisini gösteriyor.

YASAKLANAN YAPAY ZEKALARIN KATEGORİLERİ

Bu kapsamda sosyal puanlama yapan, iş yeri ve eğitim kurumlarında bireylerin duygularını belirleyen, internet veya kameralardan edinilen yüz görüntüleri ile veri tabanı oluşturan, bireylerin özelliklerinden yola çıkarak suç işleme riskine yönelik profilleme yapan, ırk, siyasi görüş, sendika üyeliği, din, inanç ve cinsel yaşam gibi verileri kategorize eden biyometrik verileri kullanan yapay zeka sistemleri yasaklandı. Ayrıca, insan davranışını manipüle eden ve bireylerin zayıflıklarından yararlanarak bilinçaltı teknikleri kullanan yapay zeka uygulamaları da bu yasağın içinde yer aldı. Kamuya açık yerlerde gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımı ise yalnızca kolluk kuvvetlerinin istisnai durumlarda erişimiyle sınırlı hale geldi.

CEZALAR VE YASAL GEREKLER

Bugünden itibaren, yapay zeka geliştiren veya kullanan şirketlerin sistemlerini risk düzeyleri bakımından değerlendirmeleri ve yasal yükümlülüklere uygun hale getirmeleri gerekecek. AB, yapay zeka yasası dâhilinde kuralların ihlal edilmesi durumunda bu şirketlere yüksek para cezaları uygulayacak. AB Yapay Zeka Yasası 1 Ağustos 2024’te yürürlüğe girmişti. Bunun yanı sıra, yasadaki genel amaçlı yapay zeka modellerine dair kurallar ve yükümlülükler ise 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.