AB, Ukrayna’ya Asker Göndermek İstiyor

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a yaptığı açıklamalarda Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine dikkat çekti. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD’nin tam desteğiyle savaş sonrası güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna’ya olası askeri konuşlandırmalar için “oldukça kesin planlar” üzerinde çalıştığını ifade etti. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” diye ekledi.

ASKER KONUŞLANDIRMANIN EGEMENLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Gönüllüler Koalisyonu’na katılan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta toplandığını hatırlatan von der Leyen, bu toplantıda oldukça kesin planlar üzerinde çalışıldığı ve bunların arasında birliklerin işlevsel şekilde konuşlandırılmasının da yer aldığını açıkladı. “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN DAVRANIŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarını öven von der Leyen, “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor” dedi. Bununla birlikte, son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gösteren bazı karşılaşmalar yaşandığını belirtti.

AB KOMİSYONU’NDAN YENİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansman kaynakları araştıracağını paylaşan von der Leyen, Ukrayna’ya bütçe desteği de dâhil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini vurguladı. “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” diye ekledi. Von der Leyen, savaşın niteliğinin tamamen değiştiğini ve AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapmasının gerekliliğine işaret etti.