Ab, Ukrayna’ya Asker Konuşlandırmayı İstiyor

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİNE DEĞİNDİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times’a verdiği röportajda Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD’nin tam desteğinden faydalanarak, çatışma sonrası Ukrayna’ya muhtemel asker konuşlandırmaları için “oldukça kesin planlar” üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” diyerek sürecin ciddiyetine vurgu yaptı.

ASKERİ KONUŞLANDIRMAK EGEMENLİK KARARI

Geçtiğimiz hafta Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının bir araya geldiğini hatırlatan von der Leyen, “Genelkurmay başkanları oldukça kesin planlar üzerinde çalışıyor ve bunlar arasında birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılması da yer alıyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” ifadesini kullandı.

PUTİN’İN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Von der Leyen, Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlama çabalarını övünce “Putin değişmedi, o bir yırtıcı” değerlendirmesinde bulundu. Trump’ın barış arzusuna karşılık, Putin’in müzakere masasına gelmeyeceğini ve giderek daha fazla söylediğini yapmadığını belirtti. Ancak, uluslararası ilişkilerde son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini doğrulayan birkaç olumlu karşılaşma yaşandığını ifade etti.

FINANSMAN KAYNAKLARI VE SAVAŞIN DÖNÜM NOKTALARI

AB Komisyonu’nun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansman sağlamasına yönelik yeni kaynaklar arayacağını aktaran van der Leyen, Ukrayna’ya yapılan bütçe desteği dahil mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini belirtti. “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” diyerek bu konudaki sorumluluklarını vurguladı. Ayrıca, savaşın karakterinin tamamen değiştiğine dikkat çekerek, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ile siber yeteneklere yatırım yapması gerektiğini ifade etti.