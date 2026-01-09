AB Ülkelerinde Konut Fiyatları Yüzde 5,5 Arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki konut fiyatlarındaki değişimlere dair verileri kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, AB’de konut fiyatları üçüncü çeyrek döneminde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 1,6, bir yıl önceki aynı döneme göre ise yüzde 5,5 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde de konut fiyatları sırasıyla çeyrek bazda yüzde 1,6 ve yıllık bazda yüzde 5,1 oranında yükseldi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA FARKLI GÖRÜNTÜLER

AB üyesi ülkeler arasında yapılan değerlendirmelerde, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre konut fiyatları Letonya’da yüzde 5,2, Slovakya’da yüzde 4,9 ve Portekiz’de yüzde 4,1 oranında artarken, Lüksemburg’da yüzde 3,1, Finlandiya’da yüzde 2,2 ve Slovenya’da yüzde 1,1 oranında düşüş yaşandı.

MACARİSTAN ÖNE ÇIKIYOR

Konut fiyatları, üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla artışı Macaristan’da yüzde 21,1 ile gösterdi. Portekiz’de yüzde 17,7, Bulgaristan’da yüzde 15,4, Hırvatistan’da yüzde 13,8, Slovakya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 12,8 ve Litvanya’da yüzde 10,8 artış yaşandı.

TEK GERİLEME FİNLANDİYA’DA

Konut fiyatları yıllık değerlendirmede yalnızca Finlandiya’da yüzde 3,1 oranında gerileyerek negatif bir trend sergiledi.

