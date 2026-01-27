AB Üye Ülkelerinin Rusya’dan Gaz İthalatını Durdurma Kararı

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerin temsilcilerinin Rusya’dan Avrupa Birliği’ne boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak durdurulmasına dair düzenlemeyi resmi olarak onayladıklarını duyurdu. Yeni düzenleme ile Rusya’dan gelecek boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli olarak yasaklanacağı bilgisi verildi. Mevcut sözleşmelere bir geçiş sürecinin tanınacağı ve bu süreç sayesinde kademeli yaklaşımla fiyatlar ve piyasa üzerindeki olumsuz etkilerin minimize edileceği belirtilirken, “LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren yürürlüğe girecektir” ifadesine yer verildi. Bu durumun, Avrupa Birliği’nin Rus enerji bağımlılığını sona erdirmedeki hedeflerine ulaşmasında bir dönüm noktası teşkil ettiği ifade edilirken, kurallara uymayanlar için para cezası uygulanacağı vurgulandı.

SLOVAKYA VE MACARİSTAN’IN TEPKİSİ

Söz konusu düzenleme, Slovakya ve Macaristan tarafından benimsenmedi. Macaristan, düzenlemeye karşı hukuki bir süreç başlatacağını ve durumu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyacağını bildirdi. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde tükettiği doğal gazın yüzde 45’ini Rusya’dan temin ediyordu. Ancak AB’nin Rusya’dan gaz tedariği oranı geçen yıl sadece yüzde 13 seviyesine geriledi.

