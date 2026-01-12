AB ve Çin Elektrikli Araç Fiyatlarında Mutabakat Sağladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Çin kökenli bataryalı elektrikli araçların fiyatlandırmasında yaşanan anlaşmazlığın giderilmesine yönelik önemli bir adım attığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, taraflar ticari ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakata vardı. Bu mutabakat çerçevesinde AB Komisyonu, Çinli ihracatçılar için “Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge” yayınlayacak. Söz konusu belge ile fiyat taahhüdü önerilerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun, nesnel ve adil bir yasal çerçevede ele alınması hedefleniyor.

AB’DEN EK VERGİ KARARI

AB Komisyonu, Ekim 2023’te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin menşeli araçlara standart yüzde 10 vergiye ilave olarak çeşitli gümrük tarifeleri uygulama kararı almıştı. Bu karar çerçevesinde Tesla modellerine yüzde 7,8, BYD’ye yüzde 17, SAIC Motor ve işbirliği yapmayan diğer firmalara ise yüzde 35,3’e varan ek vergilerin uygulanacağı belirtilmişti.