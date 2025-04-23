ABD, 132 Ofisi Kapatacak!

DEVLET MEKANİZMALARINDA YENİ DÖNEM

ABD yönetimi, devlet içerisinde “gereksiz” gördüğü mekanizmaları kapatmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın daha etkin, yalın ve ulusal çıkarlarla daha uyumlu bir hale gelmesi için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine geçildiğini açıkladı. Rubio, “Amerikan dış politikası ‘Önce Amerika’ ilkesi doğrultusunda yeniden şekillendirilecek” sözleriyle yeni sürecin detaylarını anlattı. Mevcut dışişleri yapılanmasının fazla şişkin, bürokratik ve küresel güç rekabetine yanıt vermekte yetersiz kaldığını savunarak, bu durumu değiştirme niyetinde olduklarını belirtti. Yeni dönemde bakanlığın daha çevik, stratejik ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya sahip olacağının altını çizdi.

DİPLOMASİDE YENİ HEDEF

Rubio, son yıllarda bazı bürokratik yapıların Amerikan çıkarları yerine ideolojik gündemlere hizmet ettiğini belirterek, “Yeni dönemde odak noktamız yalnızca Amerika’nın çıkarları olacak” ifadesinde bulundu. Bakanlığın dünya genelindeki 734 ofisinden 132’sinin kapatılması gündemde. Ayrıca, Washington merkezli yaklaşık 700 pozisyonun da kaldırılması planlanıyor. Bu gelişmeler, hem fiziksel alan hem de personel sayısında önemli bir küçülme sağlamayı hedefliyor. Reform süreci çerçevesinde, savaş suçları ve küresel çatışmalar gibi alanlara odaklanan bazı ofislerin faaliyetlerine de son verileceği bildiriliyor.

DİYALOGDA DÜZENLEME

Haberlerde, üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, bu değişimlerin ani toplu işten çıkarmaları gerektirmediğini ve yalnızca bazı bireysel görev kayıplarının olabileceğini aktardı. Daha önce Amerikan basınında, belirli ülkelerdeki diplomatik misyonlarda bütçe ve personel azaltımına gidileceği ile ilgili bilgiler de yer almıştı. Bu yeni politikaları uygulamak için harekete geçen bakanlık, stratejik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.