ABD, 90 BİN TON ASKERİ YARDIM GÖNDERDİ

GAZZE’YE DEVAM EDEN SALDIRILAR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana abluka altında bulunan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Bu çerçevede, ABD’den yeni bir yardım uçağının bölgeye gönderildiği bildirildi.

ASKERİ MÜHİMMAT TAŞIMASI

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’den, Gazze’deki saldırılara devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın İsrail’e ulaştığı belirtildi.

ABD’DEN GÖNDERİLEN SİLAHLARIN MİKTARI

ABD’nin 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’e zırhlı araçlar, mühimmat ve cephaneler dahil olmak üzere toplamda 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi. Bu yardımların 800 uçak seferi ve 140 gemi ile gerçekleştirildiği kaydediliyor.

İSRAİL’E SİLAH YARDIMI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu 54 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirmesine rağmen, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Tel Aviv’e silah ve askeri ekipman yardımları devam ediyor. ABD’nin sağladığı askeri destek nedeniyle, Gazze’deki katliamlara ortak olmakla suçlanıyor.