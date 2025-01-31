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ABD Askerlerinin Suriye’den Çekilme Planı

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ABD’DEKİ ASKER ÇEKİMİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın brifinginde ABD’nin Suriye’deki askerleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, “ABD kısa süre içinde Suriye’den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?” sorusuna yanıt verdi.

PRESİDENT’IN AÇIKLAMASI

Leavitt, “Bu soru dün Başkan’a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalar, ABD’nin Suriye politikası ve asker çekme durumu hakkında devam eden tartışmaları alevlendiriyor.

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