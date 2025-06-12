Abd, Bağdat’taki personelini geri çekiyor

GERGİNLİK ARTTI

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile herhangi bir çatışma anında İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlık yaptığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrulayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” şeklinde konuştu.

ORTADOĞU’DA HAREKETE GEÇİLDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki personelinin aileleri için tahliye izni verdi. Hegseth, ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasına izin verildiğini belirterek, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” dedi. Ayrıca ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerinin tahliyesine de hazırlandığı öğrenildi.

ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları çerçevesinde sürdüreceklerini belirterek, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine dikkat çekerek, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar” dedi.

IRAK’TAN AÇIKLAMA

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve adı belirtilmeyen bir Iraklı hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik varlığına yönelik tahliyelerin yalnızca Irak’la sınırlı kalmadığını, aksine Orta Doğu’daki birçok ülkeyi kapsayan daha geniş bir düzenlemenin parçası olduğunu bildirdi. Iraklı kaynak, şu ana kadar ABD’nin tahliye kararını gerektirecek bir güvenlik durumu kaydedilmediğini vurgulayarak, “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak’ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip” dedi.