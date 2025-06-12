Abd, Bağdat’tan personelini geri çekiyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTARKEN

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile olası bir çatışma durumunda İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı duyuruldu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliyesini doğrulayarak, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı” dedi.

ORTADOĞU’DAKİ PERSONEL İÇİN TAHLIYE HAZIRLIĞI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Orta Doğu’daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi. Hegseth, “Orta Doğu’da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, “Orta Doğu’da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz” ifadesini kullandı. ABD’nin Bahreyn ve Kuveyt’teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerinin tahliyesine yönelik hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN ABD’YE CEVAP

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti. Pezeşkiyan, “Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Pezeşkiyan, ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurma talebine de değinerek, “Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi?” ifadesini kullandı.

İRAN’DA GÜVENLİK DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Irak resmi haber ajansı İNA’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, ABD’nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak’a özgü olmadığını, Orta Doğu’daki birçok ülkede geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti. Iraklı kaynak, ABD’nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit edilmediğini vurguladı ve “Irak’ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu” dedi. Kaynak, Irak’ta görev yapan tüm diplomatik misyonların yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.