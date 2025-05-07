ABD Başkanı Duyuru Yapacak!

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU ÖNCESİNDE YAPACAĞI DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde oldukça kritik bir açıklama yapacaklarını belirtti. Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmede, duyurunun olumlu olacağını dile getirerek, “Ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN ZİYARETİ VE DUYURUNUN ÖNEMİ

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ı kapsayan Orta Doğu ziyaretine öncelikle dikkat çekti. Bu ziyaret öncesinde yapılacak duyurunun kapsamı hakkında bilgi vermedi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Trump, Çin’in ABD ile müzakere etmek istediğini ifade etti, ancak henüz ticaret görüşmesi gerçekleştirmediklerini söyledi. “Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz.” dedi. Trump, Çin’in ABD’den büyük ekonomik kazançlar sağladığını ve ticari ilişkilerin durmasının Çin ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savundu.

ABD’YE YATIRIM AKIŞI VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik sektörlerine uygulanan tarifelerin, trilyonlarca dolarlık yatırımın ABD’ye geri dönmesine sebep olduğunu öne sürdü. Eski Başkan Joe Biden döneminde ABD’ye yasa dışı göçmenlerin geldiğini, kendi yönetiminde ise büyük yatırımların ülkeye çekildiğini belirtti. “Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip bunu yapmasaydım, ABD böyle bir piyasa olmazdı.” ifadelerini kullandı.

TİCARET ANLAŞMALARINDAKİ TAVIRLARI

Trump, ticaret anlaşmalarına dair sık sık sorular aldığını ve ABD’nin anlaşma yapmak zorunda olmadığını vurguladı. “İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Ama onlar bizimle anlaşmak zorunda. Biz onların pazarından pay istemiyoruz.” dedi. Trump, önümüzdeki iki hafta içinde Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ticaret anlaşmalarını değerlendirileceğini duyurdu. “Belirlediğimiz rakamlar adil olacak. Ülkelere zarar vermek istemiyoruz, dost olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

DUYURUNUN BEKLENİYOR OLMASI

Trump’ın Orta Doğu turu öncesinde yapacağı bu büyük duyuru, ABD’nin dış politikası açısından kritik bir adım olabiliyor. Duyurunun içeriği henüz belirsizliğini korurken, dünya kamuoyu Trump’ın açıklamalarını dikkatle izliyor.