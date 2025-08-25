ABD Başkanı Trump: Gazze’de 2-3 hafta içinde çözüm

BASIN TOPLANTISINDA GAZZE’YE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te ağırladığı görüşmede yaptığı basın toplantısında Gazze ile ilgili soruları yanıtladı. Trump, Gazze’de ciddi şekilde açlık yaşandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından da doğrulandığını vurguladı. Bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, “(Gazze’deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor” dedi.

SONUCA ULAŞMAK GEREKEN ZAMAN

Gazze Şeridi’ndeki durumun kötüleştiğini belirten Trump, bununla birlikte oradaki sürecin “sonuna yaklaşıldığı” mesajını verdi. İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın binlerce yıldır sürdüğünü ifade eden Trump, fakat Gazze’deki duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi. “Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda” şeklinde konuştu.

BİR MİLYON DOLARA YARDIM

Trump, Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiklerini ve bu yardımların dağıtıldığını söyledi. Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirten Trump, Gazze’deki insani krizin sona ermesi için ABD’nin İsrail nezdinde diplomatik girişimlerde bulunup bulunmadığına yönelik soruya “Bu yönde çaba gösteriyoruz” yanıtını verdi. Bu noktada söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” şeklindeki soruya “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum” ifadesiyle yanıt verdi. Açıklamalarına devam eden Trump, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” şeklinde belirtti. İsrail ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas’ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze’deki durumun oldukça kötü olduğunu dile getirdi.