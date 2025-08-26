ABD Başkanı Trump, Gazze’deki durum ciddi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının Gazze ile ilgili yönelttikleri soruları yanıtladı. Trump, Gazze’de yaşanan ciddi açlık sorununu vurgulayarak, bunun uluslararası kurumlar tarafından da onaylandığını hatırlattı. “Gazze’deki bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve daha kötü sorunlar, insanların ölmesi gibi devam ediyor” diye konuştu.

GAZZE’DEKİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

Trump, Gazze Şeridi’ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, bu süreçte ‘sonuna yaklaşıldığı’ mesajını verdi. “İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaş binlerce yıldır sürüyor, ama Gazze’deki duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyor, ama bu durum sona ermek zorunda” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN GIDA YARDIMI ÇABALARI

ABD’nin Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını belirten Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini söyledi. Gazze’deki insani krizin sona ermesi için ABD’nin İsrail nezdinde ‘diplomatik girişimlerde’ bulunup bulunmadığına dair yöneltilen soruya ise, bu yönde çaba gösterdiklerini bildirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL’İN GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRISI

Trump, bir gazetecinin “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” şeklindeki sorusuna, “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum” yanıtını verdi. Daha sonra açıklamasına devam eden Trump, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” ifadesini kullandı. İsrail’e yönelik özel bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas’ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze’deki durumun ‘çok kötü’ olduğunu belirtti.