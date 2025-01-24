ABD Borsaları Son İşlem Gününde Karışık Açılış Yaptı

ABD BORSALARINDA KARMAŞIK BAŞLANGIÇ

ABD borsaları, ekonomik göstergeler, şirket finansal verileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalarla değişirken, haftanın son işlem gününe karışık bir şekilde giriş yaptı. New York borsasında Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 oranında düşerek 44.506,24 puana geri çekilirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artış ile 6.120,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,11 değer kazanarak 20.076,51 puana ulaştı.

EKONOMİK VERİLER VE ŞİRKET BİLANÇOLARI

Yatırımcılar, bugün ABD’de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verileri ile tüketici güven endeksi verilerine odaklandı. Ayrıca teknoloji devlerinden Microsoft, Meta, Apple ve Tesla’nın gelecek hafta açıklayacağı bilanço raporları ilgiyle bekleniyor.

ŞİRKET HİSSELERİNDEKİ DEĞİŞİM

Boeing, işçi grevleri ve çeşitli program giderlerinin etkisiyle geçen yılın son çeyreğinde zarar açıklama tahmininde bulundu ve bu durum hisse değerlerini yüzde 0,6 oranında düşürdü. American Express, kârını yüzde 12 artırmasına rağmen hisseleri yüzde 3’e yakın bir kayıp yaşadı. Öte yandan Verizon, abone sayısını beklentilerin üzerinde artırarak hisselerine yüzde 1’e yakın değer kazandırdı.

TİCARET POLİTİKASINA YÖNELİK ENDİŞELER

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının piyasalarda halen etkili olduğunu vurguladı. Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarife tehditleri, ticaret savaşları konusundaki endişeleri artırmakta. Trump’ın Çin hakkında yaptığı “ılımlı” açıklamalar ise Çinli şirketlerin hisselerinde bir artış yaşanmasına sebep oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülürken, enflasyon baskılarının faiz indirimlerinin hızını etkileyebileceği ifade ediliyor.