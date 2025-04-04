ABD Borsasında Sert Düşüş Yaşandı

YENİ GÜMRÜK VERİLERİ KARARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni gümrük verileri kararı, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Alınan bu karar, 185 ülkeyi etkileyerek ‘yeni ticaret savaşı’ endişelerini artırdı. Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik uyguladığı tarifeler nedeniyle piyasalarda “sert düşüşün beklenebileceğini” belirtti; tahminleri gerçekleşmiş oldu.

ABD BORSASINDA KAYIPLAR BÜYÜDÜ

New York borsası, Başkan Trump’ın açıkladığı tarifeler yüzünden ekonominin resesyona girebileceği endişeleriyle günü sert düşüşle tamamladı.

DOLAR TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Trump’ın açıklamalarının ardından, ABD Doları, yılın en kötü günlerinden birini yaşadı. Dolar endeksi 102 seviyesinin altına düştü ve altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, en çok yen ve frank gibi güvenli liman para birimlerine karşı değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 2 oranında yükselerek 1.11 seviyesine çıktı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Brent ham petrol vadeli işlemleri, beklenenden yüksek ABD tarifelerinin ardından, piyasalardaki riskten kaçışla birlikte dün öğle saatlerinde varil başına yaklaşık yüzde 6.5 düşerek 70 dolar seviyesine geriledi. Amerikan ham petrolü de yüzde 7’lik bir düşüşle 66.7 dolara kadar indi.

TRUMP’TAN OLUMSUZ GÜNDE UYUMSUZ AÇIKLAMALAR

Trump, New York borsasının, tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği korkusuyla sert bir düşüş yaşamasını değerlendirerek, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak,” sözlerini sarf etti. Ekonomi ile ilgili sıkıntıları dikkat çekici şekilde açıklayan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hasta gibi betimleyerek, “Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak.” dedi.

ABD’DE ÜRETİM YATIRIMLARINA GÜVEN

Tarifelerden kaçınmak için ABD’de üretim yapmak isteyen şirketlerin “ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım” getireceğini öne süren Trump, “Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor,” ifadesini kullandı. Ayrıca tarifeleri açıkladıktan sonra diğer ülkelerin kendilerini aradığını aktaran Trump, “Yaptığımız işin güzelliği bu. Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz,” şeklinde konuştu. Trump, ABD’de birçok üretim tesisi inşa edilmekte olduğuna değinerek, tarifelerin “ABD’yi çok zenginleştireceğini” kaydetti.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ ARTIYOR

Trump, ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı. Bu karar, ABD’nin birçok ticaret partnerine tarifeler getirilmesini öngörüyor. Tarife oranları yüzde 10 ila 50 arasında değişkenlik gösteriyor. Örneğin, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46 ve birçok başka ülkeye değişik oranlarda tarifeler uygulanması planlanıyor. Türkiye, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması ön görülüyor. Trump ayrıca, daha önce duyurulan ve 4 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yüzde 25’lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı. Bu tarifeler, kamyonet ve motor gibi parçaları da kapsar şekilde geniş bir etki alana sahip. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verme riskini artırıyor.