Abd Büyükelçisi Barrack: Şara Hedef Olabilir

YENİ YÖNETİMİN KALKINDIRMA ÇABALARI

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, yeni kurulacak yönetim ülkenin kalkınması için çabalarını sürdürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomasi amaçlı olarak birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi. Şara hakkında dikkat çeken bir yorum gündeme geldi.

RADİKAL GRUPLARLA İLGİLİ ENDİŞELER

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed Şara’nın “kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının” onu radikal grupların hedefi haline getirebileceğini savundu. Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, “Şara’nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız.” ifadesini kullandı.

ÇIKARLARIN PAYDAŞLIĞI

Barrack, devrim sırasında Şara ile birlikte mücadele eden ve şu anda ulusal orduya entegre edilme sürecinde olan yabancı savaşçıların, terör örgütü DEAŞ gibi gruplarca radikalleşme riski altında olduğunu belirtti. Şara’yı “Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış” bir lider olarak tanımlayan Barrack, Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri dikkate almadığını vurguladı. Barrack, “Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARDAKİ BEKLENTİLER

Barrack, Şara’nın, farklı etnik ve dini toplulukların, özellikle Hristiyan, Alevi, Kürt ve Dürzilerin haklarını güvence altına alma sözü verdiğini hatırlattı. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir koşul olmadığını, ancak bazı beklentilerin bulunduğunu aktaran Barrack, “Bunlar arasında Filistinli militanlara karşı daha sert bir tutum, DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin Abraham Anlaşmaları’na katılması gibi adımlar yer alıyor.” dedi.

İSRAİL-SURİYE GERİLİMİ

Barrack, İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki gerilime de değinerek, “İki ülke arasında bir gün ilişkilerin normalleşebileceğine dair sinyaller mevcut. İsrail, Esad’ın devrilmesinden sonra Suriye’nin güneyinde askeri etkinliğini artırdı ve Golan Tepeleri’ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgenin kontrolünü sağladı.” şeklinde konuştu.

ASKERİ ÇATIŞMA RİSKİ

İsrail ile Şara yönetiminin doğrudan bir iletişim kurmadığını ancak “sessiz bir anlayışla” hareket ettiklerini ifade eden Barrack, “Her iki tarafın da şu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin oldukça kötü sonuçlar doğurabileceğinin farkındayız.” dedi.