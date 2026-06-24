ABD Cari Açığı İlk Çeyrekte Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ait cari işlemler dengesi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ülkenin cari işlemler açığı, ocak-mart döneminde yüzde 2,6 artış gösterdi. Açık, 226,8 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise cari açığın 212 milyar dolar olması yönündeydi. Geçen yılın son çeyreğine ait veri de aşağı yönlü revize edildi. Söz konusu dönemde cari açık 190,7 milyar dolardan 221,1 milyar dolara yükseltildi. Cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Bu oran önceki çeyrekte yüzde 2,8 seviyesindeydi. Birincil gelir dengesinin açık vermesi açıktaki artışta etkili oldu. Bu durum, mal ticaretindeki açığın azalmasıyla kısmen dengelendi.