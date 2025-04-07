ABD, Çin’e Ek Tarife Uygulayacak

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in uyguladığı yüzde 34’lük vergi artışını geri çekmemesi durumunda 9 Nisan’da yüzde 50 ek vergi getireceklerini duyurdu. Trump, Çin’in uzun vadeli ticaret politikalarını eleştirerek, ülkenin ticaret suistimallerine devam ettiğini belirtti. Ayrıca bu uygulamaların ABD ekonomisine zarar verdiğini vurguladı ve Çin’in ek gümrük vergilerini kaldırmaması halinde daha sert yaptırımların gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

ÇİN’İN TAVRI

Trump’ın bu açıklamalarının hemen ardından, Çin de ABD mallarına yüzde 34 oranında tarife getireceğini bildirmişti. Bu, iki ülke arasında karşılıklı tarifelerin uygulandığı bir durumu ortaya koydu. ABD Başkanı, bu durumun ticaret ilişkilerini zorlayabileceği ve küresel ekonomik dengelerde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.