ABD-Çin Görüşmeleri, Bitcoin’i Yükseltti

ABD-ÇİN TİCARET MÜZAKERELERİ KRİPTO PAZARINI HIZLANDIRIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlık pazarında büyük bir yükselişe neden oluyor. Görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlemesi, yatırımcıların risk alma isteklerini artırıyor. Piyasanın öncüsü Bitcoin, 110 bin 587 dolara çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geliyor. Bitcoin’in piyasa değeri bu yükselişle birlikte 2,19 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, kripto pazarının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTEKİ DEĞER ARTISLARI

Pazartesi günü itibarıyla kripto pazarının genel değeri yüzde 3,85 oranında artarken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanıyor. Ethereum’un değeri yüzde 6, Dogecoin’in değeri ise yüzde 5,6 oranında artış gösteriyor. Genel işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 43 civarında bir artışla 119 milyar dolara ulaşıyor. Bu hareketlilik, altcoin pazarını da yukarı taşıyor.

BİTCOİN’DE YENİ REKOR KIRILIR MI?

Opsiyon piyasasında da bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında (call) yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımında, işlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleşti. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediklerini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar için kritik bir dönemeç oluşturuyor. ABD-Çin müzakerelerinin seyri ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.