ABD-Çin Müzakereleri, Bitcoin’i 110 Bin Dolar Test Ettiriyor

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASALARINI CANLANDIRDI

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarında önemli bir yükseliş dalgası başlattı. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken Bitcoin, 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor alanına girdi. Bitcoin’in piyasa değeri bu yükselişle 2,19 trilyon dolara ulaştı ve bu, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Pazartesi günü itibarıyla, kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanarak dikkat çekti. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış sağladı. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artışla 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasında da yukarı yönlü bir ivme oluşturdu.

BITCOIN YENİ REKOR KIRACAK MI?

Opsiyon piyasasında da belirgin bir yükseliş gözleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62,5’ten fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımına baktığımızda, işlemlerin yaklaşık üçte ikisinin alım yönlü gerçekleştiği görülüyor. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadeli olarak Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar açısından kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin durumu ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alacak.