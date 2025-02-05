ABD-Çin Ticaret Gerilimi Belirsizliğini Koruyor

GÜVENİLİR DEĞERLENDİRMELER

Goldman Sachs analistleri, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerilimleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Analistler, iki ülke arasındaki ticaret çatışmasının geleceğinin oldukça belirsiz olduğunu ifade ediyor.

ÇİN’İN KOORDİNELİ HAMLELERİ

Analistlere göre, Çin’in misilleme gümrük vergileri, ABD’nin 525 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uyguladığı yüzde 10’luk ek gümrük vergisiyle karşılaştırıldığında orantı olarak düşük kalıyor. Bunun yanı sıra, analistler, misilleme tarifelerinin ihracat kısıtlamaları, belirli varlıkların listelenmesi ve Google’a yönelik antitröst soruşturmalarıyla birleşmesinin, 2018-2019’daki ABD-Çin ticaret savaşına nazaran “Çinli politika yapıcılar tarafından daha koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım” gösterdiğini belirtiyorlar. Goldman Sachs, önümüzdeki süreçte ABD’nin Çin’in misillemelerine nasıl cevap vereceğinin kritik olaylar arasında yer alacağını vurguluyor.

TİCARET TARİFELERİ VE CEVAPLAR

Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 10’luk bir gümrük vergisi getirme kararı almıştı. Ancak Trump, Meksika ve Kanada için gümrük tarifeleri konusunda ertelemeler yapmış, Çin içinse benzer bir uygulamaya gitmemişti. Bunun üzerine, Çin Hükümeti ABD’nin yaptırımlarına karşı farklı adımlar atmıştı. Çin Maliye Bakanlığı, ABD’den ithal edilen kömür ve LNG’ye yüzde 15 vergi uygulanacağını açıklamıştı. Ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler gibi ürünlere de yüzde 10 vergi uygulaması getirileceği belirtilmişti. Ayrıca, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Alphabet’e bağlı Google hakkında tekelcilik iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurmuştu. Çin, ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamasını da Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet etmişti.