Abd’de Ekmeklerde Cam Alarmı Var

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

ABD menşeli Upper Crust Bakery tarafından üretilen ve beş eyalette satışta olan bazı ekmek çeşitleri, cam parçaları içerebileceği iddiasıyla ikinci kez geri çağrılma sürecine girdi. FDA, bu ürünlerin tüketilmesi halinde boğazda ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabilme olasılığı ile ilgili olarak vatandaşları uyarıyor.

MARKETLER ÜRÜNLERİ RAFLARDAN ÇEKİYOR

Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini raflardan çekti. Geri çağrılan ekmeklerin satış noktaları arasında Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde bulunuyor. Yetkililer, bu ürünlerin geçici sağlık sorunlarına yol açabileceğini, ancak kalıcı hasar riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Upper Crust Bakery, 12 Nisan’da ilk geri çağırma bildirimini yapmıştı. Bu çağrı, 818 kasayı kapsamakta ve 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri içermekte. FDA, ürünlerin karton kutular içinde dondurulmuş olarak gönderildiğini belirtiyor. Ürün bütünlüğünü sağlama amacıyla dondurma yönteminin kullanılması yaygın olmasına rağmen, cam parçalarının nasıl eklenmiş olduğu henüz netlik kazanmadı. Herhangi bir yaralanma bildiriminin olmadığı, ancak cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde ciddi komplikasyonların meydana gelebileceği konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini talep ediyor. Gelişmeler dikkatle izleniyor.