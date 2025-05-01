ABD’DE EKMEKLERDE CAM PARÇASI HATASI

ABD’nin Upper Crust Bakery firması tarafından üretilen ve beş eyalette piyasada bulunan bazı ekmek çeşitleri, cam parçaları içerebileceği şüphesiyle ikinci kez geri çağrıldı.

BAZI ÜRÜNLER RAFLARDAN ÇEKİLDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ekmeklerin tüketimi durumunda boğazda ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda bir uyarı yaptı. Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında satışta olan Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini raflardan çektiğini bildirdi. Geri çağrılan ürünlerin Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde satıldığı ifade edildi. Yetkililer, bu ürünlerin geçici sağlık sorunlarına yol açabileceğini ancak kalıcı hasar riski olduğunu belirtmekte.

UZMANLARDAN UYARI

Ekmeklerin üreticisi Upper Crust Bakery, 12 Nisan’da ilk geri çağırma duyurusunu gerçekleştirdi. Bu çağrı, 818 kasayı kapsıyor ve 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, dörtlü olarak sunulan 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri içeriyor. FDA, ürünlerin karton kutularda dondurulmuş olarak gönderildiğini belirtti. Bu durum, ürün bütünlüğünü koruma amacıyla sıkça kullanılan bir yöntem olsa da, camın nasıl girdiği konusunda net bir bilgi yok. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma raporu alınmamış olsa da uzmanlar, cam yutulmasının mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere ulaşarak bu ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.