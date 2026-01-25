ABD’de Ekstrem Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

Hava tahmini raporları, çok sayıda eyalette sıcaklıkların -45 dereceye kadar düşeceğini duyuruyor. Dondurucu rüzgarların etkisiyle birlikte bu aşırı soğuk havanın açık alanda bulunanlar için “hayati risk” taşıdığı vurgulanıyor. Uzmanlar, yaklaşık 172 milyon Amerikalının bu dondurucu hava dalgasının etkili olacağı bölgelerde yaşadığını belirtti.

PAZAR GÜNÜNDE MARKETLERDE YOĞUNLUK

Fırtına uyarıları sonrasında New York, New Jersey ve çevresindeki eyaletlerde halk marketlere akın etti. Olası bir lojistik krizine karşı hazırlık yapan vatandaşlar; ekmek, su, konserve gıdaları ve bebek maması gibi temel ihtiyaç maddelerini hızla aldılar. Sadece gıda ürünleri değil, aynı zamanda enerji hatlarındaki muhtemel büyük kesintilere karşı da önlemler alınıyor. Mağazalarda pil, battaniye, mum ve taşınabilir ısıtıcı gibi ürünlerin satışlarında büyük bir artış gözlemlenirken, bazı yerlerde bu ürünlerin stokları tükendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Hava koşullarının ciddiyeti nedeniyle 10’dan fazla eyalette Olağanüstü Hal (OHAL) durumu ilan edildi. Kuzey bölgelerinde kar kalınlıklarının yarım metreyi aşacağı tahmin ediliyor. Özellikle Teksas ve Virginia gibi sıkı kış koşullarına alışık olmayan güney eyaletlerinde, buzlu yollar ulaşımda zorluklar yaratmaya başladı ve pek çok yerde ulaşım durma noktasına gelmiş durumda.