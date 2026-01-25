NATO’dan Rusya’ya Karşı Çok Katmanlı Savunma Planı

Rusya sınırından doğu kanadına yönelik artan tehditlere NATO, çok katmanlı bir savunma sistemi ile yanıt vermeye hazırlanıyor. Bununla ilgili olarak, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, Rusya ve Belarus sınırında ortaya çıkan tehditler dolayısıyla doğu kanadının önümüzdeki iki yıl içerisinde önemli ölçüde güçlendirileceğini bildirdi.

ROBOTİK SAVUNMA ALANLARI KURULACAK

Alman ordusunda yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip olan Tuğgeneral Lowin, NATO’nun doğu kanadındaki ülkelerde, özellikle Rusya ile Belarus arasındaki sınırda, düşmanın aşması gereken çok katmanlı bir savunma sistemi kuracaklarını ifade etti. Bu sistem, teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depoları gibi unsurlardan oluşacak ve uzaktan kumandalı veya yarı otomatik kontrol ile yönetilebilecek.

BİLGİLER İTTİFAK ÜLKELERİYLE PAYLAŞILACAK

Söz konusu sistem, keşif sensörleri ve otomatikleştirilmiş robotik silahlarla başta düşman kuvvetlerinin durdurulmasını hedefliyor. Elde edilen bilgiler, ittifak ülkelerine aktarılacak ve bu sayede savunma hazırlıklarına katkı sağlanmış olacak. Kurulacak sistem, neredeyse hiç personel bulunmadan otomatik çalışacak şekilde tasarlanıyor. Savunma bölgesi, uydu, insansız hava aracı ve keşif uçakları gibi son teknolojik cihazlarla donatılacak.

SİSTEMİN TAMAMLANMA HEDEFİ 2027

Tuğgeneral Lowin, kurulacak çok katmanlı robotik savunma hattını sıcak bir bölge olarak nitelendirirken, NATO’nun öncelikli amacının düşmanı erkenden durdurmak, yavaşlatmak ve ilerlemesini engellemek olduğunu vurguladı. Ayrıca, “İnsansız sistemler tek başına bir düşmanı kalıcı olarak caydıramaz veya durduramaz. Her zaman askerlerin askerler karşısındaki mücadelesi olacaktır” şeklinde yorumda bulundu. NATO’nun, doğu kanadında yer alan ve Rusya ile komşu ülkelere kurmayı planladığı bu sisteminin 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SİLAH DEPOLAMA ARTIRILACAK

NATO, doğu kanadında kurulacak robotik savunma hattı ile birlikte, sistemin yerleştirileceği ülkelerde silah ve mühimmat rezervlerinin artırılmasını da öngörüyor. Tuğgeneral Lowin, “Rusya ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinde, daha öncekinden daha belirgin biçimde silah stokları göreceğiz” dedi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hayata geçirilecek çok katmanlı savunma sistemi, robotik kuvvetlere hedefleme verisi sağlayan fiziki bariyerler ve sensörlerle entegre edilmiş ağlardan oluşacak. Tehdit bilgisi belirlendikten sonra, robotik savunma kuvvetleri düşmana karşılık verecek. Düşman saldırıları devam ederken, kara ve hava platformlarından oluşan robotik kuvvetler (insansız hava araçları dahil) savunma görevini yerine getirerek saldıran kuvveti yaklaşık yüzde 30 oranında zayıflatacak.

KUSURSUZ ÇALIŞMA İÇİN TEKNOLOJİ YATIRIMI

Ağır kayıpların düşmanı yavaşlatmasıyla birlikte, NATO’nun insanlı ve robotik kuvvetlerinin (savaş uçakları dahil) karşı saldırılarda bulunma ve genel bir karşı taarruz başlatma imkanı artacak. Savunma ve taarruz odaklı plan, Doğu Kanadı boyunca her yerde uygulanabilecek şekilde hazırlanacak. Çok katmanlı savunma sisteminin kusursuz çalışabilmesi için teknolojik altyapının en üst düzeye ulaştırılması hedefleniyor.