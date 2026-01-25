Kayıp Kız Kardeşi Ulaşan Ayten Tuncer’in Acı Hikayesi

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde kaybolan kız kardeşi için üç yıl boyunca her yerde arama yapan Ayten Tuncer, DNA eşleşmesi yoluyla kardeşinin cenazesine ulaştı. Tuncer, kardeşini anne ve babasının yanına defnettikten sonra, “Kayıp ailelere seslenmek istiyorum. İnşallah onlar da yakınlarını bulurlar. Ben her zaman şunu söyledim, ‘Kız kardeşimin bir mezarı olsun’ dedim. O yönden huzurluyum. En azından dua edebileceğimiz bir mezarımız var. Dışarıdan duyduğumuz o şaibeler ortadan kalktı. Kız kardeşim, yakınlarını kaybetmiş olanlara umut olsun. Şu anda seviniyor muyum, üzülüyor muyum, ikisini bir arada yaşıyorum. Yeri belli, kafamdaki soru işaretleri gitti.” şeklinde konuştu. Yüksel Tuncer ve Nizamettin Tuncer, depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesindeki Melis Apartmanı’nda hayatını kaybetti; ancak ailenin kızı Nesrin Tuncer’in cenazesine ulaşılamadı. Ayten Tuncer, üç yıl boyunca kardeşi Nesrin’in cenazesini aramıştı. Nesrin Tuncer’in cenazesinin, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde bulunan kimsesizler Mezarlığı’nda olduğu belirlendi. Abla Ayten Tuncer, 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşinin ziyaret edebileceği bir mezar olması sayesinde kafasındaki soru işaretlerinin kalktığını belirtti.

İNŞA ETME SÜRECİ

Abla Tuncer, yaşadığı süreci, “Biz depremden sonra kayıplar hususunda araştırmalar yaptık. Kayıplar Derneği’ni kurduk. Bize kayıp aileleriyle yakından ilgilenilecek bir komisyon kurulacağı söylendi. 8 ay önce Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nda kayıplarla ilgili ekip kurulmuş. 4-5 ay önce Antakya Kayıp Şube’den haber geldi, oraya gittik. Depremde kaybolmuş, olup ölenlerin resimleri vardı. İncelediğimizde dört resmi rahmetli kız kardeşime benzettik. Bunun üzerine anneme fethi kabir yaptırtmıştık. Kız kardeşimin de DNA’sı yapılmıştı ve savcılık ekibinden bize haber geldi.” şeklinde anlattı. Ayten Tuncer, Nesrin Tuncer’e fethi kabir yapıldığını, annesiyle DNA eşleşmesi gerçekleştirildikten sonra onlara kız kardeşinin fotoğraflarının gösterildiğini ifade ederek, onu teşhis ettikten sonra Toygarlı Mezarlığı’ndan Antakya Asri Mezarlığı’na naklini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

UMUT VE GÜVEN

Abla Tuncer, “Kafamda acaba soruları vardı. Bize hep ‘çalışma var’ diyorlardı. Süreç uzun olduğu için umudumuzu kesmiştik. İnanmıyordum, ‘çalışmıyorlar’ diye düşünüyordum. Ancak yetkili makamların bu hususta çok titiz çalıştıklarını, Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nda ekibin kurulduğunu gözümle gördüm.” şeklinde görüş bildirdi. Kız kardeşinin bulunmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Tuncer, diğer kayıp ailelerinin de umudunu yitirmemesini istedi. “Kayıp ailelerine seslenmek istiyorum. İnşallah onlar da yakınlarını bulurlar. Kız kardeşimin bir mezarı olsun” diyerek huzurlu olduğunu ifade etti. Ayten Tuncer, “Umarım bir daha böyle acı günler yaşamayız” diyerek, yetkililerden ve vatandaşlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GELECEK UMUDU

Depremin ilk günlerinde cenazelerin “ortada kalmasın” diyerek, yakın noktalarda DNA örnekleri alınarak defnedildiğini belirten Tuncer, “Görevliler gece gündüz çalışıyor. Kendi gözlerimle gördüm ve yaşadım. O yönden güveniyorum. Tüm kayıplarımızın bulunacağına inanıyorum. Telefonum hiç susmuyor. ‘Nasıl buldunuz, ne yaptınız, nasıl haberiniz oldu’ diye? Ben de beni arayan ailelere süreci, durumu izah ediyorum. Bu durumda çalışmalar olduğunu, Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nın çalıştığını ve aramaların devam ettiğini söylüyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.