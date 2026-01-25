Turgutlu’daki Bebek Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor

Turgutlu’da üzücü bir gelişme meydana geldi. Yalnız yaşayan anne F.Y. (28), üç aylık kızı ile yatağında karşılaştığında bebeği hareketsiz bir biçimde buldu. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller neticesinde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SIR ÖLÜM

Evde gerçekleştirilen ilk incelemelerin ardından, bebek Ş.A.Y.’nın ölüm sebebinin net bir şekilde tespit edilebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Öte yandan, anne F.Y. ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.