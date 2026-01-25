Filipinler’deki At Yarışında Feci Kaza: Jokey Elvin Abrea Hayatını Kaybetti

Filipinler’de gerçekleştirilen bir at yarışında meydana gelen feci kazada 32 yaşındaki jokey Elvin Abrea yaşamını yitirdi. Abrea, yarış sırasında bindiği attan düşmesinin ardından başka bir ata çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Talihsiz olay, 17 Ocak Cumartesi günü Padre Garcia kentinde bulunan Hapi Jockey Club pistinde gerçekleşti. Ülkenin tek at yarış pistinde yapılan yarışta Abrea, Fly With The Wind isimli atla koşuyordu. Yarışta toplam yedi jokey bulunuyordu.

YARIŞTAKİ KAZA ANI

Yarışın yaklaşık 1000 metrelik kısmında, Abrea’nın sağ kulvara yönelmeye çalıştığı sırada talihsiz bir durum meydana geldi. Fly With The Wind, önünde koşan ve jokeyi JL Paano tarafından biniş yapılan Magnolia Ariana adlı atın arka ayaklarına temas ettiği bildirildi. Bu temasın ardından dengesini kaybeden Fly With The Wind yere düşerken, Abrea da sert bir şekilde pistin zeminine savruldu. Arkadaki bir başka at ise durmak için yeterli mesafeye sahip olamayınca, yerde yatan Abrea’nın üzerinden geçti.

ÖLÜM RAPORU

Feci kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde Elvin Abrea’nın olay yerinde hayatını kaybettiği yetkililer tarafından onaylandı. Yarış yetkililerinin hazırladığı raporda, Fly With The Wind’in önündeki atın ayaklarına çarpmasının kazanın çıkış nedeni olduğu belirtildi. Magnolia Ariana’nın jokeyi JL Paano ise herhangi bir temas hissetmediğini ve atının yarış boyunca düz bir çizgide ilerlediğini ifade etti.

AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Filipin Jokey Kulübü, yaşanan acı olayla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Elvin Abrea’nın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü duyulduğu vurgulanarak ailesine, yakınlarına ve yarış camiasına başsağlığı dilekleri iletildi. Abrea’nın cesareti, tutkusu ve mesleğine olan bağlılığıyla hatırlanacağı dile getirildi. Bu trajik durum, at yarışlarında uygulanan güvenlik tedbirlerinin yeterliliği konusunda yeniden tartışmalara yol açtı.