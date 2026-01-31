ABD’de Federal Hükümette Kısmi Kapanma Yaşandı

ABD’DE SİYASİ KRİZ

Federa kurumlara yönelik geçici bütçenin süresi dolarken, Senato tarafından onaylanan bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı. 30 Ocak tarihine kadar geçerli olan finansman, yerel saatle gece yarısında sona erdi. Bu durum, bazı federal kurumların kısmi olarak kapanmasına neden oldu.

KISMEN KAPANDI

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığına iki haftalık geçici bütçe öneren paket, Senato’dan geçmesine rağmen, Temsilciler Meclisi’nin hafta sonu toplanmaması nedeniyle federal hükümetin kısmi kapanmasına yol açtı.

BÜTÇE 71 OYLA KABUL EDİLDİ

Senato’da oylanan bütçe paketi, 29’a karşı 71 oyla kabul edildi. Ancak tasarılar üzerindeki değişiklikler nedeniyle bütçe paketi yeniden Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Federal kurumların büyük bölümü için harcama yetkisi, gece yarısı itibarıyla sona erdi. Tasarının yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi’nin onayı ve ardından ABD Başkanı’nın imzası gerekmekteydi.

KISA SÜREDE SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Temsilciler Meclisi’nin pazartesi günü bütçe paketini ele alması planlanıyorken, tasarının Başkan’ın imzasına sunulması ve kısmi kapanmanın kısa süre içinde sona ermesi bekleniyor. Kapanmanın kısa süreli olması öngörülüyor ve federal hizmetlerin büyük çoğunluğunda ciddi aksamalara neden olacağı düşünülmüyor.

ABD, GEÇEN YIL TARİHİNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASINI YAŞAMIŞTI

Federal hükümet, daha önce 2026 mali yılı öncesinde geçici bütçe tasarısının onaylanamamasından kaynaklı olarak, 1 Ekim 2025’te kapanmıştı. Harcama yetkilerini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verdiği dönemde, taraflar arasındaki görüş ayrılığı, ülke tarihinde en uzun süreli kapanmanın yaşanmasına sebep olmuştu. Federal hükümet, 43 gün kapalı kalmış, kapanma süreci 13 Kasım 2025’te Başkan tarafından imzalanan bütçe tasarısıyla sona ermişti.