İsrail’in Gazze’ye Saldırıları Sürek Kazandırıyor

Gazze’de 10 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş sürecinde, İsrail’in çeşitli bahanelerle düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin yaşamını yitirmeye devam ettiği bildirildi. Ateşkes koşullarına uymayan İsrail ordusu, bu sabah farklı noktalara saldırılar düzenledi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki yönetime bağlı Medya Ofisi, İsrail’in saldırılarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda sabah saatlerinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIRLAR HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile vurdu. Saldırının ardından Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevleri, aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

APARTMAN DAİRESİ DE HEDEF ALINDI

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde, bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırıda ise üçü çocuk, ikisi kadın toplamda 5 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

POLİS MERKEZİ BOMBALANDI

Açıklamaya göre, han Yunus ve Gazze’nin kuzeyindeki saldırılardan sonra Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir polis merkezine saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre burada 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Böylece sabah saatlerinden bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 19’a yükseldi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılara dair bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş bir ailenin kaldığı çadırı hedef almasının ardından, aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği, son saatlerde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6’sı çocuk olmak üzere 19’a yükseldiği” kaydedildi.

“ATEŞKES ANLAŞMASININ AÇIK İHLALİ”

Söz konusu saldırıların “canice bir suç” olduğunu belirten Hamas, sivillerin ve özellikle çocukların yer aldığı çadırlara yönelik saldırıların ateşkes anlaşmasının açık biçimde ihlalini oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, “İsrail’in, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık 4 ay sonra dahi Gazze’de saldırılarını sürdürmesi, anlaşmayı kasıtlı biçimde geçersiz kılma çabası” olarak nitelendirildi.

“TOPLU YOK ETME POLİTİKALARI SÜRÜYOR”

Hamas, İsrail’in sivilleri sığındıkları çadır kamplarında hedef almasının, Gaza’ya yönelik “toplu yok etme politikalarının” devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

ABD’YE SALDIRILARIN DERHAL DURMASI YÖNÜNDE ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca, ateşkes anlaşmasının garantörleri olan ülkeler ile ABD yönetimine çağrıda bulunularak, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması gerektiği ve anlaşma hükümlerinin herhangi bir oyalama olmaksızın uygulanmasının sağlanması talep edildi.

GAZZE’DE CAN KAYBI 72 BİNE DAYANDI

10 Ekim 2025’ten bu yana Gazze’de İsrail’in saldırılarında 509 kişi hayatını kaybederken, 1405 kişi yaralandı. İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 71 bin 769’a, yaralı sayısı ise 171 bin 480’in üzerine çıktı.