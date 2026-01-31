Türkiye-İran Sınırında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Türkiye-İran Sınırında Güvenlik Önlemleri Artıyor

2021 yılında, Türkiye-İran sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırılması hedefiyle Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerini kapsayan bölgelerde modüler beton duvar inşa çalışmalarına başlandı. Zorlu arazi yapısı ve sert iklim koşullarına rağmen devam eden çalışmalarda, öncelikle sınır hattı mayınlardan arındırıldı. Sonrasında, modüler beton duvarların inşasıyla birlikte bir metre yüksekliğinde jiletli tel yerleştirildi ve 4 metre derinliğinde, 4 metre genişliğinde hendekler açıldı.

SAHADA MAYIN VE BOMBA ARAMA KÖPEK TİMLERİ

Fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemler ile sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılıyor.