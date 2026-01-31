Mersin’de 1,9 Milyarlık Bahis Operasyonu Gerçekleşti

mersin-de-1-9-milyarlik-bahis-operasyonu-gerceklesti

YASA DIŞI BET VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık eylemleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu çerçevede gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında bilgiler aktardı. Bakan Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen operasyonla ilgili detayları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, “yasa dışı bahis ve dolandırıcılık” suçları kapsamında elde edilen gelirleri aklayan ve hesaplarında son bir yıl içinde toplamda 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferine rastlanan 47 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 29’unun tutuklandığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLERDEN 29’U TUTUKLANDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29’u tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

11 ŞİRKETE AİT BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 11 şirkete ait banka hesaplarına bloke konuldu. Aynı zamanda 7 adet taşınmaz ile 10 araç da tevdi edildi.

MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

İçişleri Bakanı, “Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın” şeklinde mesajını yineledi. Ayrıca, bu operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen valiyi, Cumhuriyet Başsavcılığını ve Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

