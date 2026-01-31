Emekli Aylıklarında Tarihi Zam Gerçekleşti: 20 Bin TL Oldu

emekli-ayliklarinda-tarihi-zam-gerceklesti-20-bin-tl-oldu

En düşük emekli maaşı artışında önemli değişiklik

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının ilk etapta yüzde 12,19 oranında bir zamla 18 bin 939 TL olarak belirlenmesi planlandı. Fakat sonraki bir karar ile bu oran yüzde 18,48’e yükseltilerek emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya girdi.

Düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı

Düzenlemeyle birlikte, 4 milyon 917 bin emeklinin bu artıştan faydalanacağı tahmin ediliyor.

Bütçe kaynakları hakkında bilgi

Bu maaş ödemeleri için devlet bütçesinden toplam 69,5 milyar TL’lik bir aktarım yapılacağı bildirildi.

