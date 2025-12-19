ABD’de Green Card Başvuruları Süresiz Askıya Alındı

abd-de-green-card-basvurulari-suresiz-askiya-alindi

ABD’DE DV1 PROGRAMI ASKIYA ALINDI

ABD’de “Green Card” olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV1) programının askıya alındığı bildirildi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in açıklaması, Brown Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Green Card başvuruları süresiz bir şekilde durduruldu ve başvuruların ne zaman yeniden açılacağına dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Noem, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla DV1 programının geçici olarak durdurulmasına yönelik emir verdiğini duyurdu.

GECİKMELER KÜRESEL GÖÇ TARTIŞMALARINI TETİKLEDİ

Başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyordu ancak bu dönemde önemli bir gecikme meydana geldi. Noem’in açıklaması, ABD’deki göç tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bakan, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde meydana gelen iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı doğrudan Green Card programına bağladı. Saldırgan Claudio Manuel Neves Valente’nin, 2017’de çeşitlilik göçmen vizesi programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaptığı ve Green Card aldığı ifade edildi. Noem, “Daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“BU FELAKET PROGRAMI DURDURULMALI”

Noem, sosyal medya üzerinden “Dv1 Programını Derhal Durdurma Talimatı Veriyorum” mesajını paylaşarak kamuoyuna duyuruda bulundu. Bakan, “Başkan’ın talimatı üzerine bu felaket programı durdurma emri veriyorum, daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

GREEN CARD HAKKINDA

Green Card, ABD’de sürekli ikamet hakkı veren bir belgedir. Milyonlarca kişi, dünya genelinde Green Card çekilişi için her yıl Ekim ayının başında başvuru yapıyordu. Ancak bu yıl başvurularda önemli bir gecikme yaşandı ve ABD’li yetkililer, başvuruların ne zaman başlayacağını henüz netleştiremedi. Habertürk’e konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu gecikmenin sistem değişikliği nedeniyle olduğunu bildirdi. İlk kez bu yıl başvuru için 1 dolarlık bir kayıt ücretinin uygulanması planlanıyordu.

