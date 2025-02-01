ABD’de Helikopter Uçak Kazası: Kara Kutu Bulundu

KARA KUTU BULUNDU

ABD’de bir ticari yolcu uçağıyla yaşanan trajik kazaya karışan ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin kara kutusu bulundu. Bu kara kutu, uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazını içeriyor. Washington DC’de American Airlines uçağıyla olan kazanın ardından “iyi durumda” olduğu aktarıldı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, 67 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili yürütülen soruşturmalarda, cihazdan alınan bilgilerin hemen yayınlanmayacağını duyurdu.

UÇUŞ VERİLERİNE ULAŞILDI

Yolcu uçağının kayıt cihazları, enkazdan perşembe gecesi kurtarıldı. Uçağın veri kayıt cihazı “iyi durumdaydı” fakat kokpit ses kayıt cihazında “su sızıntısı” meydana geldiği belirtildi. Araştırmacıların bu cihazdan bilgi alabileceğine dair “çok yüksek bir güvene” sahip oldukları ifade edildi.

KAZANIN KURBANLARI

Çarşamba gecesi Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında yaşanan çarpışmada yolcu uçağındaki 64 kişi ve ordu helikopterindeki üç kişi hayatını kaybetti. Buzlu Potomac Nehri’nden 40’tan fazla kişinin cesedi çıkarıldı.

OLUŞAN KAZA NEDENLERİ

Kazanın nedenine dair, hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının azlığı ve başkent çevresindeki yoğun hava koşullarının etkili olduğu ileri sürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden, ticari jet iniş için yaklaşırken helikopterin gereken yükseklik sınırının üstünde uçtuğunu belirtti. Araştırmacılar, kazanın sebeplerini ve alınması gereken olası dersleri henüz netleştiremediğini aydınlattı.

HAVA KONTROLÜ SORUNLARI

Daha önce, hükümetteki isimsiz kaynaklardan gelen raporlar, o gece uçakları yönlendiren hava trafik kontrolörlerinin yetersiz olduğunu göstermekteydi. ABD basınınca elde edilen ilk raporda, o akşam personel sayısının “günün saati ve trafik yoğunluğu için normal olmadığı” vurgulandı.