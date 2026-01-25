ABD’De Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Kişi Elektriksiz Kaldı

ABD’DE KAR FIRTINASI ETKİLERİ

Ülkede etkili olan kar fırtınası, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. New York’tan New Mexico’ya kadar olan alanda, 800 binden fazla kişi elektriksiz kalma durumu ile karşı karşıya kaldı. Uçuş takip sitesi FlightAware’e göre, planlanan 10 bin 100’ün üzerinde uçuş iptali gerçekleşirken, önceki gün 4 binden fazla uçuş da iptal edildi.

17 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı, fırtınaları “tarihi” bir olay olarak değerlendirdi ve Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington DC’nin yer aldığı Columbia bölgesi ile birlikte 17 eyalette hava acil durumu durumunu yürürlüğe koydu. Meteoroloji uzmanları, söz konusu fırtınanın, ülkenin doğusunun üçte ikisinde kar, karla karışık yağmur ve aşırı soğuk havaların süreceğini bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York’ta soğukların sebep olduğu düşünülerek ölü bulunduğu tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine New York polisi tarafından ulaşıldı. Yetkililer, bu kişilerin soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtirken, herhangi bir suç unsurunun söz konusu olmadığı ifade edildi. ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu gün gece sıcaklıkların eksi 12 dereceye kadar düştüğünü aktardı.