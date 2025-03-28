ABD’de Kızamık Salgını: Kansas’a Sıçradı

AMERİKA’DA KIZAMIK SALGINI VE VAKA ARTIŞI

Amerika, kızamık salgını ile mücadele ediyor. ABD genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları tespit edildi ve ülke genelinde 2019’dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi. Salgın Kansas eyaletine de sıçradı ve Kansas sağlık yetkilileri, eyalette toplamda 23 kızamık vakasının doğrulandığını duyurdu. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, şu ana kadar hiçbir hastanın hastaneye kaldırılmadığını ve ölüm vakasının yaşanmadığını açıkladı. Yetkililer, halkı aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri konusunda bilgilendiriyor.

TEKSAS’TA VAKA SAYISI ARTARKEN ENDİŞELER BÜYÜYOR

Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı hızla yükseliyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, ocak ayının sonundan itibaren toplamda 327 kızamık vakası tespit edildiğini açıkladı. Salgının etkili olduğu bölgede, aşılanmamış ve bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı doğası sebebiyle salgın bölgesinde ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla yerel sağlık departmanlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.